Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 7 Aralık’ta Kilis’e gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e programı boyunca eşlik etti.

CHP Lideri Özgür Özel, 7 Aralık Cumartesi günü bir dizi programa katılmak üzere Kilis’e geldi. Özel’i, havayoluyla geldiği Gaziantep Havalimanı’nda Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, milletvekilleri ve partilileri karşıladı. Gaziantep’te coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Özel, Başkan Yılmaz ve parti örgütüne teşekkür etti. Özel, daha sonra karayoluyla Kilis’e geçti. Buradaki ilk durağı Kilis Belediyesi oldu. Sonrasında Başkan Yılmaz ve beraberindeki heyet ile Kilis Belediyesi tarafından kente kazandırılan Kilis Emekliler Kıraathanesi’nin açılışını gerçekleştiren Özel, kent turuna çıkarak vatandaşlarla buluştu. Özel, akşam saatlerinde ise CHP Belediye Başkanları Toplantısı’na katıldı.

“Hizmet mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz”

CHP Lideri Özel’in gün boyu süren programlarına eşlik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, “Genel Başkanımız Özgür Özel’le yoğun bir gün geçirdik. Halkçı projelerimizi anlatma fırsatımız oldu. Özel’in desteğini sürekli olarak yanımızda hissediyoruz. Yakışır bir şekilde biz de coşkuyla karşıladık. Partimiz ve belediyelerimiz için önemli bir toplantıydı. Zira son zamanlarda iktidar tarafından ekonomik bir baskı ile karşı karşıyayız. Bununla ilgili yol haritamızı oluşturma olanağımız oldu. Göreve başlarken tek amacımız, yurdumuzun dört bir tarafını halkçı ve eşit hizmetlerle tanıştırmaktı. Nitekim kısa sürede bunu yapıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de hiçbir şarta ve bahaneye sığınmadan hizmetlerimizi yerine getirme noktasında mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.