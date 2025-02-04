2025’i proje yılı ilan eden Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, bu yıl hayata geçirilecek projelerini peş peşe açıkladı. Bu yılın Şehitkamil’de milat olacağını söyleyen Yılmaz, "Halkımızın ihtiyaç duyduğu ve sözünün verdiğimiz projeler hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 2025’te hayata geçirilecek projelerini ilk kez açıkladı. Yılmaz, projelerin toplumun tüm kesiminin ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi. "2025 Şehitkamil’de milat olacak" diyen Yılmaz, projelerle çocuk, genç, yaşlı demeden unutulan değerleri gün yüzüne çıkarırken, geleceği şekillendireceklerini dile getirdi.

Çocuklar, oyun sokağı ile büyüyecek

Başkan Yılmaz, projelerine ilişkin şunları kaydetti: "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onları yarınlara en iyi şekilde hazırlamamız gerekiyor. Bu anlamda hayata geçireceğimiz Oyun Sokağı projemizle çocuklarımızın sosyalleşmesine ve kişisel gelişimine katkı sunacağız. İlçemizin belirli bölgelerinde kuracağımız Oyun Sokağı ile gelenekse çocuk oyunlarına yeniden hayat verirken, çocuklarımızın değerleriyle büyümesini sağlayacağız."

Öğrenciler hayallerine ulaşabilecek

Yılmaz, ortaöğretim ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için 960 Yataklı Eğitim Yurdu’nun temelinin 2025’te atılacağını bildirdi. Şehitkamil’de hiçbir çocuğun dezavantajlı hissetmemesini istediklerini belirten Yılmaz, "Hiç şüphesiz beni en çok duygulandıran proje. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklarımızı, kötü alışkanlıklardan kurtarmak bizim en büyük sorumluluğumuz. Onları geleceğe hazırlamak için şartların iyileştirilmesi gerekiyor. O yüzden bu proje çok önemli. Temelini atacağımız proje ile çocuklarımız hayallerine kavuşabilecek. İçerisinde okuma salonları, cep sineması, kültür merkezi, açık-kapalı spor salonları ile lise ve üniversite hazırlık öğrencilerimiz geleceğe güvenle hazırlanacak" dedi.

Bu destek kadına meslek

Yılmaz, Bu Destek Kadına Meslek projesi ile kadınların üretim sürecinde aktif rol alacağını belirtti. Kadınlara yönelik sağlanacak desteklerle kadınların, üreterek ev ve ülke ekonomisine katkıda bulunacağını ifade eden Yılmaz, "Kadınlarımız, olmazsa olmazımız. Potansiyellerinin farkındayız. Başarıları da ortada. Biz de yalnız hisseden ya da izleyeceği yolu bilmeyen kadınlarımızı uzmanlarımızla birlikte cesaretlendirerek, üretim sürecinde doğrudan rol almasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Antika Pazarı ile tarihe yolculuk

Başkan Yılmaz, Şehitkamil Antika Pazarı projesi ile de antika severlerin Şehitkamil’de buluşacağını duyurdu. Yılmaz, "Hemen hemen tüm vatandaşlarımızın ilgi duyduğu bir alan. Bu projeyle hem tarihi eserlerimizi ve teknolojiye yenik düşmüş ürünlerimizi gün yüzüne çıkaracağımız. Özellikle teknoloji çağında dünyaya gelen gençlerimizin ve çocuklarımızın teknolojik aletlerden önce günlük hayatta neler kullanıldığını bilmesini ve öğrenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Adrenapark geliyor

2025 yılında hayata geçecek olan bir diğer projenin ‘AdrenaPark’ olduğunu söyleyen Yılmaz, ‘’Seçim öncesinde vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri teker teker yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kapsamda Nizip kavşağında faaliyete geçireceğimiz ‘AdrenaPark’ın hizmete açıldığında çok dikkat çekici bir alan olacağı inancındayım. Yaklaşık olarak 380 bin metre kare alana yapacağımız park, Türkiye’nin ilk yarışlar arenası olma özelliğini de taşıyacak. Parkımız aynı zamanda adrenalin tutkunları için Uluslararası arenada bir buluşma noktası haline gelecek. Off-Road yarışlarından drift, drag, motocross, carting, drone yarışları ve model araç yarışları için hazırladığımız parkımız, Uluslararası yarış organizasyonları için komplike pistleri ile vatandaşlarımıza ve yarış severlere hizmet verecek. Biz de belediye olarak her alanda elimizden gelenin en iyisini yapma gayesindeyiz’’ ifadelerini kullandı.

Heyecan verici projeler lansmanla tanıtılacak

Başkan Umut Yılmaz, duyurulan projelerle ilgi olarak ilerleyen günlerde basına ve kamuoyuna geniş kapsamlı bir lansman toplantısı gerçekleştireceğini belirterek, ‘’Projelerimiz hazır, detaylarını bütün kamuoyuna kapsamlı bir lansman toplantısı ile duyuracağız. Biz heyecanlıyız, projelerimiz toplumun her kesimine hitap ediyor. Daha nice projelerimizi de vatandaşlarımızla buluşturacağız’’ diye konuştu.