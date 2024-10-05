Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Geyve Belediyesi’nin şirket çalışanları için yaptığı promosyon ihalesinin sonucunda personele verilecek promosyon müjdesini açıkladı.SAKARYA (İGFA) - Geyve Gençlik Merkezi’nde personel ile bir araya gelen Başkan Yıldız, gerçekleşen ihale sonucunda personellerin hesabına promosyonların 18 Ekim Cuma günü geçeceğini belirterek; “Kış mevsimi öncesinde sizlere ekonomik olarak rahatlatabilmek için çalışmamızı hızlandırdık. Yaptığımız ihale sonucunda İş Bankası Geyve Şubesi maaş ihalesini kazandı. Bununla birlikte her birinizin hesabına hiç geciktirmeden 18 Ekim Cuma günü 25.500 TL geçecek. Hayırlı olsun.” Dedi.

Açık teklif usulü ile gerçekleştirilen ihaleye katılan, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Denizbank ve İş Bankası arasından işçilere en yüksek teklif olarak kişi başı 25 bin 500 TL promosyon veren İşbankası kazandı.

İşbankası ile 3 yıllık dönemi kapsayan banka promosyonu sözleşmesi, Geyve Gençlik Merkezi’nde işçilerinde katılımı ile imzalandı. Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız ve İş Bankası Şube Müdürü Mehmet Fatih Tunçbilek sözleşmeye imza attı.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından açıklama yapan Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, “Belediye çalışanlarımız için bugüne kadar yapılan en yüksek promosyon miktarında anlaşma sağladık. Açık teklif usulü ile bankalarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde en yüksek teklifi veren İş Bankası ile anlaşmış bulunuyoruz. Çalışanlarımızın haklarını son kuruşuna kadar almaları için özenle çalıştık. Kış mevsimi öncesinde sizlere ekonomik olarak rahatlatabilmek için çalışmamızı hızlandırdık. Sonuç olarak her birinizin hesabına hiç geciktirmeden 18 Ekim Cuma günü 25.500 TL geçecek. Çalışanlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun” dedi.