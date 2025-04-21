AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, teşkilat binasında önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Sevde Bayazıt Kaçar, MKYK Üyeleri İpar Katre ve Zehra Eren, Başkan Yıldırım’ı ziyaret etti. Başkan Yıldırım, bu anlamlı ziyaretin teşkilatın dayanışmasını güçlendirdiğini belirterek, misafirlerine teşekkürlerini iletti. Ziyaret sırasında sosyal politikalar ve kadın kolları çalışmaları üzerine görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.