TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübü, Ligin bitimine 1 hafta kala kümede kalmayı başardı.

Ahi Stadında oynanan Hopaspor maçında 55. dakikada Muhammed Pehlivan’ın attığı golle 1-0 galip gelen yeşil beyazlılar, 29 puanla 11. sırada yer alarak düşme hattından çıktı. Ligde oynadığı 29 maçta 7 galibiyet 8 beraberlik alan takım, 14 kez mağlup oldu. 26 gol atan yeşil beyazlı Kırşehir ekibi kalesinde ise 47 gol gördü. Kırşehir FK geçtiğimiz sezon ikinci ligden 3. Lige düşmüştü.

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1. Grup’ta Bursaspor 70 puanla şampiyonluğu ve üst ligi garantiledi.

Kaynak: İHA