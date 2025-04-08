Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kültürlerin yaşatılması ve tanıtılması adına önemli bir etkinlik daha düzenlemeye hazırlanıyor. Toplumun en renkli kesimlerinden biri olan Romanlar için anlamlı bir program hazırlayan Başkan Yetişkin, etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.

Ilıcabaşı Mahallesi’nde 9 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Romanlar Günü şenliği saat 14.00’te başlayacak ve 16.00’ya kadar sürecek. Organizasyon, mahalle muhtarlığı önünde düzenlenecek ve müzik, dans gibi keyifli aktivitelerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatılacak. Eğlenceli bir atmosferde gerçekleşecek programda, Roman kültürünün en güzel örnekleri sergilenecek ve katılımcılar, geleneksel müzik ve danslarla coşacak. Ayrıca, katılımcılara çeşitli ikramlar sunulacak.

Aydın Romanlar Derneği Federasyonu ve Aydın Roman Müzisyenler Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlik, hem Roman kültürünün yaşatılmasına hem de geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağlayacak. Tüm vatandaşları etkinliğe davet eden Başkan Anıl Yetişkin, bu organizasyonun toplumun farklı kültürlerine olan saygıyı pekiştireceğini ve vatandaşları bir araya getirerek dayanışmayı güçlendireceğini ifade etti.