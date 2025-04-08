Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Hidro-Meteorolojik ve Jeolojik Kökenli Olayların Sebep Olduğu Afet ve Acil Durumlara İlişkin Hazırlık Çalışmaları’ konulu genelgenin yayımlandığını duyurdu.

AFAD, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın imzasıyla ‘Hidro-Meteorolojik ve Jeolojik Kökenli Olayların Sebep Olduğu Afet ve Acil Durumlara İlişkin Hazırlık Çalışmaları’ konulu bir genelgenin yayımlandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. AFAD’ın paylaşımında, Türkiye’nin iklim kaynaklı ve mevsimsel geçişlere bağlı olarak aşırı yağışlar, ani sıcaklık artışları ile meydana gelen kar erimeleri sonucunda sel/su baskını, taşkın, heyelan, çamur/moloz akması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri hidro-meteorolojik ve jeolojik kökenli olayların yoğun biçimde yaşandığını belirterek, meydana gelen bu tür olayların afete dönüşmeden önlenmesi ve yol açabileceği kayıpların giderilmesi için öncesinde hazırlık yapılması, risk azaltma ve önlem çalışmalarının yerine getirilmesinin hayati önem arz ettiğini kaydetti. AFAD’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda ‘Hidro-Meteorolojik ve Jeolojik Kökenli Olayların Sebep Olduğu Afet ve Acil Durumlara İlişkin Hazırlık Çalışmaları’ konulu genelge 17 Mart tarihinde İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’nın imzasıyla yayımlanmıştır. Genelge çerçevesinde; il valilikleri tarafından ilgili tüm paydaşların katılımıyla uygun görülecek periyotlarda toplanılması başta olmak üzere; Meteorolojik verilerin, taşkın, heyelan, kaya düşmesi, çığ duyarlılık ve tehlike haritalarının, afet etüt raporlarının, afete maruz bölge bilgilerinin, imara esas raporların değerlendirilmesi, AFAD Afet Risk Azaltma Sistemi’nde (ARAS) üretilen tehlike ve duyarlılık haritalarından faydalanılması, Taşkın Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri’nin kullanılması, vatandaşlarımızın muhtemel sel/su baskını, taşkın, heyelan, çığ ve benzeri olaylar öncesi, sırası ve sonrasında nasıl davranması gerektiği konusunda bilgilendirilmesi, kritik tesis ve altyapıların bulunduğu yerlerin afet risk değerlendirmelerinin yapılarak gerekli tedbirlerin alınması, taşkın tahliye prosedürlerinin belirlenmesi, meteorolojik uyarı durumunda acil müdahale ekiplerinin teyakkuz durumuna geçirilmesi, 24 saat vardiyalı çalışma sisteminin uygulanması gibi tedbirler belirlenerek, 81 İl Valiliği’ne iletilmiştir. ‘Olmadan Önle’ anlayışı doğrultusunda Devletimizin tüm kurumları, tam koordinasyon halinde ve hep birlikte çalışmaya devam ediyor."