Kıyı Ege’de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı’na katılan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin; "Depreme dayanıklı Efeler için çalışıyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kıyı Ege Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Kıyı Ege’de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı’na katılan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ilçenin depreme karşı daha dirençli hale gelmesi için atılması gereken adımları uzmanlarla değerlendirdi.

Başkan Yetişkin, deprem riskine karşı hazırlıklı olmanın sadece binaları güçlendirmekle değil, aynı zamanda toplumun bilinçlendirilmesiyle mümkün olacağını vurguladı. Çalıştayda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile bilim insanları ve afet yönetimi uzmanlarıyla bir araya gelen Başkan Yetişkin, özellikle Efeler’in yapı stokunun güncellenmesi, zemin etütlerinin detaylandırılması ve afet senaryolarının geliştirilmesi konularına dikkat çekti. Yerel yönetimlerin bu süreçte aktif rol alması gerektiğini belirten Yetişkin, "Dayanıklı kentler inşa etmek için bilimin ışığında hareket etmeli, afet yönetimini sadece kriz anına değil, öncesine ve sonrasına da odaklanarak ele almalıyız" dedi.