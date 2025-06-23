Aydın Ticaret Borsası, Türk Patent ve Marka Kurumu ile imzaladığı iş birliği protokolü kapsamında Türkiye’deki ticaret borsaları arasında bir ilke imza atarak Sınai Mülkiyet Danışma Birimi’ni hizmete açtı.

Markalaşma, patent, faydalı model ve tasarım gibi alanlarda ücretsiz danışmanlık hizmeti sunacak olan birim, başta Aydın Ticaret Borsası üyeleri olmak üzere çok sayıda firmaya sınai mülkiyet hakları konusunda rehberlik edecek. Aydın Ticaret Borsası’nın fikri ve sınai hakların korunmasına yönelik olarak hayata geçirdiği bu yenilikçi girişim, günümüz iş dünyasında artan ihtiyaçlara yanıt verirken, aynı zamanda bölge ekonomisine stratejik katkılar sağlamayı hedefliyor. Birim; marka tescili, patent başvuruları, coğrafi işaret süreçleri, lisans işlemleri ve ulusal/uluslararası başvurular gibi birçok konuda teknik destek sunacak.

Sınai Mülkiyet Danışma Birimi’nin devreye girmesiyle birlikte, firma temsilcileri iş fikirlerini, ürünlerini ve tasarımlarını yasal güvence altına alabilecek; bu süreçlerde karşılaşabilecekleri teknik, hukuki veya prosedürel sorunlarda uzman desteğinden yararlanabilecek. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Sınai Mülkiyet Danışma Birimi’nin yalnızca bir danışmanlık hizmeti sunmadığını, aynı zamanda yerel kalkınmayı destekleyen, markalaşmayı teşvik eden ve bölgesel ekonomik gelişimi hedefleyen vizyoner bir proje olduğunu vurguladı.

Çondur, "Tescillenmemiş bir marka ya da korunmamış bir tasarım, işletmeler için ciddi riskler barındırıyor. Bu farkındalıkla hareket ederek, Türkiye genelindeki ticaret borsaları arasında bir ilk olma özelliğini taşıyan Sınai Mülkiyet Danışma Birimi’ni Aydın Ticaret Borsası olarak hayata geçirdik. Birimimiz, başta Borsamız üyeleri olmak üzere danışmanlık hizmeti almak isteyen tüm firmalara ücretsiz olarak hizmet verecek. Amacımız; işletmelerin marka, patent, tasarım ve coğrafi işaret gibi sınai mülkiyet alanlarında daha bilinçli, donanımlı ve sistemli bir şekilde ilerlemelerine katkı sağlamak. Coğrafi işaretli ürünlerimizden yenilikçi tasarım fikirlerine kadar geniş bir yelpazede destek sunacak bu birimin, bölgemizin fikri sermayesini güçlendirerek geleceğe taşıyacağına inanıyoruz" dedi.

Sınai Mülkiyet Danışma Birimi’nin önümüzdeki dönemde; bilgilendirici eğitimler, seminerler ve bire bir danışmanlık oturumları ile faaliyet alanını daha da genişletmesi planlanıyor.