Aydın’ın Nazilli ilçesinde zirai alanda çıkan yangın karadan ve havadan ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına karadan müdahale ederken, hava araçları da ekiplere havadan destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda alevlerin önü ormana sıçramadan kesilen yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangına, 2 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 3 iş makinesi , 60 işçi, orman dışı alan, makilik, yaklaşık 50 hektar alan zarar gördü.