Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu üniversiteye başlayan öğrencilere Tokat’ta yalnız olmadıkları mesajını vererek her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ni kazanarak Tokat’ta eğitimlerine devam edecek üniversite öğrencileri tebrik etti.

Başkan Yazıcıoğlu: "Bilin ki Tokat’ta yalnız değilsiniz"

Kayıt için Tokat’a gelecek öğrencilere ve ailelerine seslenen Başkan Yazıcıoğlu, "Sevgili genç kardeşlerim, Hayatınızın en önemli yolculuklarından birine çıktınız. Üniversiteye adım attınız, hepinizle gurur duyuyor, başarılarınızdan dolayı gönülden tebrik ediyorum.

Tokat’ımıza, medeniyetlerin mirasını taşıyan bu kadim şehre hoş geldiniz. Tokat, yalnızca tarih ve kültür değil; aynı zamanda gönül sıcaklığıyla da sizlere kucak açan bir şehirdir. Artık bu şehrin evlatlarısınız. Belki sabahları annenizin pişirdiği sıcak çorbayı içemeyeceksiniz, babanızın nasihatlerini yanı başınızda duyamayacaksınız, evinizin güvenini bazen özleyeceksiniz. Ama biliniz ki Tokat’ta yalnız değilsiniz. Bu şehir sizlere yuva olacak, bizler de büyük aileniz gibi her daim yanınızda olacağız.

Tokat Belediyesi olarak, karşılaşacağınız her zorlukta kapımız da gönlümüz de sizlere açıktır. Sosyal tesislerimizden, kafelerimizden indirimli şekilde yararlanabileceksiniz. Şehrimizin bütün imkânları, sizlerin eğitim yolculuğunu kolaylaştırmak için seferber edilecektir. Burada sadece üniversite okumayacaksınız; dostluklar kuracak, hayatınıza iz bırakacak hatıralar biriktirecek, geleceğe hazırlanacaksınız. Siz başarılı oldukça, siz umut ettikçe bu şehir daha da güzelleşecek.

Hepinize bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Yolunuz açık, bahtınız aydınlık olsun. Başarılarınız daim olsun" dedi.