Talas’ta ata tohumlarına sahip çıkmak adına önemli bir adım daha atıldı. Talas Belediyesi tarafından kurulan ve 127 çeşit süs bitkisi ve sebzeyi barındıran özel serada ekim sezonu, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın ilk tohumları toprakla buluşturmasıyla başladı.

Doğal tarımı teşvik etmek, yerel tohumları korumak ve gelecek nesillere sağlıklı bir miras bırakmak amacıyla oluşturulan ata tohumu serası, Talas Belediyesi’nin çevre dostu ve sürdürülebilir tarım vizyonunun somut bir örneği oldu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bahçıvan kıyafetini giyerek Reşadiye ek hizmet binasında kurulan serada ata tohumlarını tek tek ekti. Tohumlarının her birini özenle ilgili bölümlerine yerleştiren Başkan Yalçın, daha sonra tohumlara can suyunu verdi. Başkan Yalçın konuyla ilgili yaptığı açıklamada Talas Belediyesi olarak tarım ve hayvancılığa her zaman destek verdiklerini belirterek, "Reşadiye ek hizmet binamızda yeni imal ettiğimiz sera içerisinde ata tohumlarımızın ilk denemesini yapıyoruz. Hem domates, biber ve benzeri bostan ürünleri hem de çiçek ve çok yıllık bitkilerin üretimini yapmak üzere ilk tohumları toprakla buluşturduk. İnşallah bunları vatandaşlarımızla paylaşacağız ve bundan böyle tüm parklarımızda da çok yıllık bitkileri kullanmış olacağız. Şimdiden yeni baharımızın hayırlar getirmesini ve güzel bir yaza başlangıç etmesini temenni ediyorum. Bu konuda emeği geçen mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" diye konuştu. Ata tohumlarının geçmişle kurulan bağ olduğunu ifade eden Başkan Yalçın; "Yerli ve milli tohumlarımızı korumak sadece bir tarım meselesi değil, aynı zamanda kültürel bir sorumluluktur. Bu serada hem süs bitkileriyle çevremizi güzelleştireceğiz hem de sebzelerle vatandaşlarımızın sofrasına katkı sağlayacağız" dedi.

Serada domates, biber, patlıcan gibi temel sebzelerin yanı sıra lavanta, kadife çiçeği ve begonya gibi süs bitkileri de yer alıyor. Talas Belediyesi’nin bu girişimi hem doğal tarımı destekleyen bireyler hem de ata tohumlarına duyarlılık gösteren çevreler tarafından takdirle karşılanıyor. Başkan Yalçın, seranın yıl boyunca hem üretim hem de eğitim amaçlı olarak kullanılacağını belirtti.

Talas’ta toprak yeniden ata tohumlarıyla buluşurken, geçmişten geleceğe uzanan bir tarım köprüsü de inşa ediliyor.