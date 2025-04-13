BURSA (İHA) – Dünyada asansör ihracatında İspanya ile 5’inci sırayı paylaşan Türkiye, son 5 yılda 1 milyar 770 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yaşanan asansör kazalarına değinen Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (TASFED) Başkanı Cem Bozdağ ise, çok basit kabin ve karşı ağırlığa takılan bir parça sayesinde bir takım kazaların önüne geçebileceğini söyledi.

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) üyeleri, HAS Asansör’ün ev sahipliğinde bir araya geldi. Ayrıca kuruluşunun 45’inci yılını kutlayan HAS Asansör, kendi fabrikasının üretim hattını, yüklenici ve iş insanlarına gezdirdi. Yoğun katılımın olduğu toplantıda konuşan Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (TASFED) Başkanı Cem Bozdağ, Türkiye’nin ihracat sıralamasında dünyada İspanya ile 5’inci sırayı paylaştığını söyledi. Bozdağ, "Ticaret Bakanlığı verilerine göre son 5 yılda yurt dışından Türkiye’ye getirilen ithal malzeme tutarı 584 milyon dolar olurken, bu 584 milyon doların çoğu uluslararası sermayeli firmaların paket olarak Çin’den getirdiği malzeme tutarıdır. Son 5 yılda 1 milyar 770 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmişiz. Yani 5 yılda yaklaşık 1.2 milyar dolar ihracat fazlası veren bir sektörüz. Dünya üzerinde ihracat sıralamasında İspanya’yla beraber 5’inci sıradayız. Sanayi Bakanlığı da asansörü, stratejik sektörler bölümüne aldı. Biz stratejik bir sektörüz. İhracat fazlası veren bir sektörüz. Bu ihracat fazlamız günden güne büyüyor. Hiçbir ithal malzeme kullanmadan yerli ve milli üretimle asansör yapıyor. Bununla kalmayıp ülke ekonomisine ithalat ve ihracat dengesine katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Asansör kazalarının önüne basit bir parça ile geçilebilir"

Asansöre takılan bir parça ile birçok kazanın önüne geçileceğini ifade eden Bozdağ, "Acil durum kılavuzu dediğimiz bir parça var. Çok basit kabin ve karşı ağırlığa takılan bir parçadır. O basit parça sayesinde bir takım kazaların önüne geçebiliyoruz. Asansör kabinleri en alt katta olduğu için kabinler deprem esnasında pek bir sıkıntı hissetmiyor. Ama karşı ağırlık en yukarıda olduğu ve salınım orada çok fazla olduğu için oradaki patenleri kırabiliyor. Bunu kırması durumunda da boşta kalan karşı ağırlık içindeki ağırlıklarla beraber kabin üzerine düşebiliyor. Asansörün bu durumda çalıştırılmaması gerekiyor. Sismik durumlar için tüm yüklenici arkadaşlarımızın yangın sensörü uçlarını asansör makine dairesine getirmesi gerekiyor" dedi.

"7 kıtaya proje ihraç ediyoruz"

HAS Asansörün 45 yıldır sektörde olduğunu söyleyen HAS Asansör CEO’su Pakize Kuşku, "Projelerinizde yük olan değil, değer katan çözüm ortağınız olmak için bulunuyoruz. Asansör sizlere yük olmamalı, asansör yük taşımalı. 45 yıldır bu sektördeyiz. Ancak bizim için önemli olan bu geçmişin uzunluğu değil taşıdığı anlamdır. Bu süre zarfında dünya genelinde 100 binden fazla paket asansör, 7 kıtada projeler ve Türkiye’nin en büyük asansör firması olarak sektöre yön veren sayısız uygulama ile büyüyor ve gelişiyoruz" diye konuştu.

"89 ülkeye Bursa’dan asansör ihraç ediyoruz"

HAS Asansör’ün yıllık 3 bin 250 adet üretim yaparak ürünlerini 89 ülkeye gönderdiğini söyleyen HAS Asansör Ar-Ge Müdür Yardımcısı Şamil Çahal, "Bunların başında Avrupa Birliği ülkeleri ardından Rusya, Ortadoğu, Kanada ve Güney Amerika’ya kadar sevkiyatımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii bunları yaparken ülkelerin benimsemiş olduğu normları ve standartların hepsini teker teker inceliyoruz. Uzman mühendis kadromuzla beraber değişmesi ve eklenmesi gereken veya çıkarılması gereken sistemlerle ilgili aksiyonları alarak Türk ihracatına elimizden gelen katkıları sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Uluslararası firmaların oluşturulması gerektiğini vurgulayan İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, "HAS Asansör, 80 ülkeye ihracat yapan aynı zamanda Türkiye’de ilk asansör Ar-Ge bölümünü gerçekleştiren bir firma. Gurur duyduğumuz bir firma. Bu firmaların sayısı inşallah her sektörde artar. Filistin’de bir zulüm var ve buna müdahale edilmiyor. Ekonomik güçlerden dolayı müdahale edilmiyor. Bizim bunlara müdahale edebilmemiz için ülke olarak çok güçlü olmamız gerekiyor. Bu yüzden güçlü firmalara ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu şekildeki firmalara elimizden geldiği kadarıyla biz destek vermeye çalışacağız. Aramızdan uluslararası firmalar çıkarmak zorundayız. Çünkü bu sistemin başka türlü devam etme şansı yok. Kısa süre içerisinde bir ticaret savaşı başladı. Bu ticaret savaşında üretimin ne kadar önemli olduğu bir kez daha görüldü. Siz istediğiniz kadar güçlü olun, üretmediğiniz takdirde belirli bir noktadan sonra birilerine mahkum olmak zorundasınız. Bizim de üretim yapmamız lazım. Uluslararası firmalar oluşturmamız lazım. Bunun içinde dayanışma lazım" dedi.

HAS Asansör Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Sebahattin Şekerci ise, "Çalışanlarımız bu işi aldı ve çok güzel ilerletiyor. Bundan sonraki işlerin daha güzel olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

HAS Asansörün Kestel ilçesi için çok önemli bir marka olduğunu ifade eden Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, "Vizyon bir firma haline gelen bir firma oldu. Nice 45 yıllara diyorum. Bu tip buluşmaların çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların sonunda destek veren kurumlara plaket takdim ederken, HAS Asansör Firmasına uzun yıllar hizmet edenlere de başarı belgesi verildi. 45 yılı geride bırakan firma adına pasta kesildi.