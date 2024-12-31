Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kamuoyuyla paylaşılan Kasım ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Yalçın, “Kayseri’nin ihracatı Kasım ayında önceki aya oranla düşüş göstererek 309 milyon dolar olmuştur. Şehrimiz, 2024 yılı ilk 11 ayında ise 3 Milyar 413 milyon dolarlık ihracat yapmıştır. İthalat rakamımız ise ilk 11 ayda 1 milyar 399 milyon dolar seviyesinde kalmıştır.” dedi.

Yalçın, “2024 yılın sonu itibariyle Kayseri 4 milyar dolara yakın ihracatı yakalayacak gibi görünmektedir. İthalatımız ise 1.5 milyar dolar civarında kalması beklenmektedir. Kayseri cari fazla veren ve ülkesine büyük katkı sağlayan ender iller arasında bulunmaktadır. Kayseri sanayicisi otoban bağlantı yolu, hızlı ve güvenli raylı yük taşıma, yüksek hızlı tren projelerinin hayata geçirilmesini dört gözle beklemektedir. Sanayicilerimiz önlerindeki engellerin bir bir kalkmasıyla Kayseri ve ülke ekonomisine daha fazla katkı verebilecek güce ve inanca sahiptir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan genel verileri yorumlayan Başkan Yalçın, “Türkiye’nin ihracat 2024 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalarak 22 milyar 289 milyon dolar, ithalat yüzde 2,7 artarak 29 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülke ihracatı 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 238 milyar 462 milyon dolar, ithalatı yüzde 6,3 azalarak 311 milyar 798 milyon dolar olmuştur.” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin Kasım ayı ihracat rakamlarına değinen Başkan Yalçın, “Kayseri’nin Kasım ayı ihracatı 309 milyon 447 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımızda bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 4,61’lik bir düşüş yaşanmıştır. Kayseri’nin Kasım ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına oranla ise yaklaşık yüzde 6,95’lik düşüş göstermiştir.” diye konuştu.

Kayseri’nin Ocak-Kasım 2024 dönemindeki ihracatının 3.5 milyar dolara yaklaştığını vurgulayan Başkan Mehmet Yalçın, “Kayseri’nin ilk 11 aylık ihracatı 3 milyar 413 milyon 139 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, 2023 yılı ilk 11 aylık ihracat rakamını geride bırakmıştır.” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin Kasım ayında gerçekleştirdiği ithalata da değinen Yalçın, “İthalat rakamımız Kasım 2024’te 117 milyon 917 bin dolar olmuştur. Kasım ayı ithalatımız bir önceki aya oranla yaklaşık yüzde 10,7’lik azalma göstermiştir. Kayseri’nin 2024 yılı ilk 11 aylık ithalat rakamının 1 milyar 399 milyon 786 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.” dedi.

Başkan Yalçın açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Sanayiciler olarak beklentimiz üreten kesime avantaj sağlayacak bir ticari kredi mekanizmasının acilen devreye alınmasıdır. Bu gerçekleştirilirken de reel sektörü ve ihracatı gözeten uygun faizli kredi politikası oluşturulması gerekmektedir. Kayseri; Mobilya, Çelik Kapı, Elektrikli Gereçler, Tekstil, gibi güçlü sektörleri ile ön plana çıkmaktadır. Bunların yanına yüksek teknolojili üretime yönelik yatırımların hayata geçirilmesi için destekler beklenmektedir. Enflasyonla Mücadele Programı’nın ekonomi üzerindeki kısıtlayıcı ancak geçici olduğunu düşündüğümüz etkileri belirginleşmeye başlamıştır. Mevcut trendin sürmesi halinde; 2024 yılı ihracatının 264-265 milyar dolar, ithalatın 343-344 milyar dolar, dış ticaret açığının da yüzde 25 düşüşle 79 milyar dolar civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu geçiş döneminde, zayıf iç talep şartlarını gözeterek ihracatın finansmanına daha güçlü destek sağlanması bunun yanı sıra teşviklerin etkinliğini artırmak ve hedef sektörlerde rekabet gücünü korumak doğru bir yaklaşım olacaktır.”