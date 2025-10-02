Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okullarda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Saim Demir ile birlikte Çay Mahallesi İlkokulu, Karacailyas Ortaokulu ve Mehmet Dağlı İmam Hatip Ortaokuluna giden Şener, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere sosyal medyadan uzak durmaları, derslerine daha fazla zaman ayırmaları ve bol bol kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulunan Şener, okulun kitap taleplerini de geri çevirmeyerek okuma kitapları kazandırılacağı sözünü verdi.

Ardından öğretmenler odasında okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelen Şener, talepleri dinleyerek gerekli çalışmalar için belediyenin ilgili müdürlüklerine talimat verdi.

Şener yaptığı açıklamada, "Eğitim, toplumumuzun geleceğini şekillendiren en önemli alanların başında geliyor. Çocuklarımızın iyi bir eğitim alması, aynı zamanda sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizin gözlerindeki heyecan ve öğretmenlerimizin gayreti bizlere umut veriyor. Kaymakamlık ve belediye olarak eğitim kurumlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya ve çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim almasına katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.