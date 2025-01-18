Denizli Kültür Topluluğu’nun her hafta düzenlemiş olduğu etkinliğe bu hafta Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım konuk oldu. Başkan Vekili Marım topluluk üyelerinin sorularını cevaplarken üyelerin önerilerini de tek tek not aldı.

Denizli Kültür Topluluğu her hafta üyeleri ile toplanıp etkinlik düzenliyor. Avukat Atilla Sezener başkanlığında toplanan Denizli Kültür Topluluğu’nun bu haftaki konuğu Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım oldu. Başkan Vekili Marım, belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve topluluk üyelerinin sorularını cevapladı. Oldukça neşeli geçen toplantıda üyeler istek ve önerilerini dile getirdiler. Başkan Vekili Marım üyelerin önerileri tek tek not aldı ve daha yaşanabilir bir kenti hep birlikte oluşturmak için çalışacaklarını ifade etti.

Etkinlik karşılıklı iyi dileklerle biterken Başkan Vekili Ali Marım, etkinliğe davet edildiği için teşekkür etti.