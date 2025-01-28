Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda “Ekonominin lokomotifi esnaf. İş yapabilen esnaf,güçlü bir orta sınıf demektir. Orta sınıfı kuvvetli olmayan milletler ayakta kalamaz” diye konuştu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tolgahan Demir ve birçok kuaförün katıldığı toplantıda esnafla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada yalnızca günü kurtaracak kararların yeterli olmadığını belirten Başkan Uysal, “Ekonominin lokomotifi esnaf. İş yapabilen esnaf, güçlü bir orta sınıf demektir. İş yapamıyorsa fakirleşir. Orta sınıfı kuvvetli olmayan milletler ayakta kalamaz. Ya zengin ya da fakirlerden oluşan milletler ayakta kalamaz” diye konuştu.

Bu anlamda esnaf oda ve birliklerinin öneminin altını çizen Başkan Uysal, “Önemli olan belli bir kaliteyi koruyarak düzgün, kamu ve toplum menfaatine, şehir menfaatine, milletimiz menfaatine duruş alabilmektir” şeklinde konuştu. Bunun aynı zamanda kendisinin siyasetteki varlık nedeni olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Benim Türkiye’yle ilgili umutlarım var. O yüzden siyasetteyim” dedi.

AESOB Başkanı Dere iseMuratpaşa Belediyesi’nin özellikle pandemi sürecinde zorluklar yaşayan esnaf ve kuaförlerin her daim yanında olacağını söyledi. Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Demir, “Belediye esnafın yuvası haline geldi” diyerek Başkan Uysal’a teşekkür etti.