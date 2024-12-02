Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladığı mesajında, “Tüm engelleri beraberce aşabilmek için herkesi bu bilince davet ediyor, tüm engelleri omuz omuza aşabileceğimiz mutlu yarınlar diliyorum” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Engelli bireylerin sahip oldukları fiziki veya mental engellere daima empati ile yaklaşılması gerektiğinin altını çizen Başkan Ünlü, "Engelli kardeşlerimize ve onların ailelerine uzatacağımız her el, topluma ve sosyal hayata kazandıracağımız her engelli birey, toplum paydaşlarının birlikteliğini güçlendirecektir" dedi.

Marmaris Belediyesi olarak her zaman engelli bireylerin yanında olduklarını ifade eden Acar Ünlü mesajını şöyle sürdürdü; “Bir arada olmaktan, onlara ve ailelerine kucak açmaktan büyük mutluluk duyduğumuz engelli kardeşlerimizin daima yanındayız. Onlar için konforlu bir kent yaşamı sunmak, sosyal hayata daha çok yer almalarını sağlamak, Marmaris’in keyfini daha çok çıkarmalarına vesile olmak için sorumluluklarımızı ve üzerimize düşen görevleri biliyoruz. Kentin hem fiziki şartlarını hem de sosyoekonomik şartlarını düzeltecek adımları atıyor, engelleri kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Engelli bireylerimize sevgi, hoşgörü ve empati ile yaklaşabilmenin hepimizin insani görevi olduğu düşüncesiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tüm engelleri beraberce aşabilmek için herkesi bu bilince davet ediyor, tüm engelleri omuz omuza aşabileceğimiz mutlu yarınlar diliyorum.”