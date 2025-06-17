Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Mersin Caddesi’nde sürdürülen yol, ağaçlandırma ve peyzaj uygulamalarını yerinde inceledi.

Adıyaman Belediyesi, Mersin Caddesi’nde yürüttüğü yol yapım çalışmalarını yeşil alan düzenlemeleriyle destekleyerek bölgeyi modern bir kent aksına dönüştürme hedefiyle çalışmalarını sürdürdü. Fen İşleri Müdürlüğü asfalt öncesi zemin hazırlığı ve malzeme serimini gerçekleştirirken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri refüjlerde ağaçlandırma ve peyzaj uygulamalarına başladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Refüje kendi elleriyle fidan diken Başkan Tutdere, alanda görev yapan personelle de sohbet etti. Başkan Tutdere, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulunarak, "Mersin Caddemizde altyapıdan yeşil alana, asfalttan aydınlatmaya kadar kapsamlı bir dönüşüm başlattık. Ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle çalıştı. Kısa süre içinde asfalt serimine de başlayarak bu güzergahı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Başkan Tutdere, aynı gün Örenli Mahallesi’ni de ziyaret ederek burada sürdürülen içme suyu, kanalizasyon, yol ve sanat yapısı çalışmalarını yerinde inceledi. Mahalledeki çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirten Tutdere, "Örenli Mahallemizde yürüttüğümüz içme suyu, kanalizasyon ve yol çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Bu mahallemiz de çok yakında daha sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir yapıya kavuşacak. Biz bu şehre söz verdik: Adıyaman’ı birlikte ayağa kaldıracağız. Bu sözü tutmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz" diye konuştu.