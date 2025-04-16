Samsun’un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, katıldıkları Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’nda (OKAF) yaptığı açıklamada, "Kariyer buluşmaları, ülke olarak yaşadığımız ekonomik kriz ve artan işsizlik düşünülürse gençlerimize, iş arayanlara ve kariyerlerini planlamak isteyenlere son derece önemli fırsat sunuyor" dedi.

Orta Karadeniz Kariyer Fuarı(OKAF), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonuyla ve Samsun Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleşti. Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin paydaşlığıyla ‘Yetenek Her Yerde’ ve ‘Kariyerin için Bir Başlangıç Noktası: Harekete Geç’ sloganlarıyla düzenlenen fuarda, Atakum Belediyesi katılımcılar arasında yerini aldı. Belediyenin standı, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. İki gün boyunca iş dünyasından bilim, sanat ve siyasete alanında uzman isimleri ile üniversite gençleri ile buluşturan OKAF’25’te kariyer söyleşileri, firma tanıtımları, paneller, atölyeler, iş görüşmesi simülasyonları, yarışmalar gibi birçok etkinlik yer aldı.

"Önemli fırsatlar sunuyor"

Kariyer fuarını gezen Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, gençlerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Başkan Türkel organizasyonun önemine değinerek, "Atakum Belediyesi olarak, merkezlerimizde gençlerimize kendilerini geliştirme ve potansiyellerini değerlendirme fırsatı sunan, istihdamlarına yönelik son teknoloji eğitimler veriyoruz. Kişisel gelişim ve mesleki kursların yanı sıra bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif hizmetlerle ulusal ve uluslararası platformlarda seslerini en gür şekilde duyurmaları hedefiyle çalışıyoruz. Standımızda kentimizde vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerimizi, çalışmalarımızı ve hayata geçireceğimiz projeleri anlattık. Kariyer buluşmaları, ülke olarak yaşadığımız ekonomik kriz ve artan işsizlik düşünülürse gençlerimize, iş arayanlara ve kariyerlerini planlamak isteyenlere son derece önemli fırsat sunuyor. Bu açıdan Atakum Belediyesi olarak, OKAF’25’te bulunmaktan son derece mutluyuz" diye konuştu.

Geniş kapsamlı hizmetler

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, Atakum Belediyesinin sanattan istihdama, eğitime ve spora sunduğu geniş hizmetleri anlatarak, "Samsun Üniversitesinin organize etmiş olduğu, Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’na katıldık. Atakum Belediyesinin hizmetlerini Samsun halkıyla buluşturuyoruz. Bu noktada hizmetlerimiz arasında, gençlerimizi özellikle ilgilendiren Atakum Belediyesi İstihdam Merkezi (ATİM) var. ATİM’e başvuran gençlerimizi onların mesleklerine göre yönlendiriyoruz ve onlara bir şekilde belediye dışında iş bulmaya çalışıyoruz. Onun haricinde yine dönemimizde oluşturmuş olduğumuz Kent Lokantalarımızı, anlatıyoruz. Ayrıca evde destek hizmetlerimiz, Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezimiz hakkında bilgi veriyoruz. Orada bir kütüphanemiz ve kafemiz var. Öğrencilerimiz, genç Ata Kartla yüzde elli indirimli yiyecek ve içecek hizmetinden faydalanabiliyor. Ata Çocuk Çocuk Gelişim Merkezimizde, 5 ayrı noktada 400 çocuğa hizmet vermekteyiz. 12 ay boyunca her akşam dolu olan Ata Sahne’yi, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerimizi anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.