İzmir’in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, "Bu Ödemiş tarihinin yaşamış olduğu en büyük felakettir" dedi.

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Suçıktı köyünde 2 Temmuz çarşamba günü akşam saatlerinde başlayan orman yangınında 3’üncü güne girildi. Şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangına havadan uçak ve helikopterlerin yanı sıra karadan da orman ve itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, yangının büyüklüğüne dikkat çekti. İlçe tarihinin en büyük yangın felaketi olduğunu belirten Turan, "Bizim burada yukarıda Tosunlar ve Suçıktı köyleri var, onların üzerinde o köylerin yaylası gibi olan Manastır dediğimiz bir yer var. Burada bir mescit var. O mescidin yakınlarında iddiaya göre bir elektrik akım hattının kopması sonucu yangın başlamış. Bilgiler bu yönde. Tabii ki araştırma yapılacaktır. Oradan başlayıp, hemen yanındaki dağın zirvesinin üzerinden Suçıktı Mahallesi’ne geçiyor. Zaten rüzgar da çok kuvvetliydi ve hızlı bir şekilde yayılıyor. Ardından Tosunlar Mahallesi’ne iniyor. O vadide şiddetli bir yangın meydana geldi. Orası da ağaçların çok yüksek olduğu çam ormanlarının bulunduğu ama köyün de tam ormanın içine kurulu olduğu bir yer. Tabii bir yol var ama buradan bütün müdahalenin yapılmış olması mümkün değil zaten çok uzak kalıyor. Bütün araçlarımız seferber oldu ama yangını kısa çaplı kalacak bir şekilde sonlandıramadık. Bu Ödemiş tarihinin yaşamış olduğu en büyük yangın felakettir. Tabii ki bu acı tablo gün geçtikçe önümüze daha da çıkacaktır. Toparlandıktan sonra soğutma çalışmaları bittikten sonra yeniden yangının sonuçlarını tespit edeceğiz ama ben bilançonun Üzümlü Mahallemizde çok daha ağır olduğunu görmüştüm. Bu bölgeden de dün akşam sosyal medya paylaşımı yapmıştım. Yanan evler, ahırlar var ama en azından akşam beklediğim tablodan uzağız. Bu biraz sevindirici. Yangın buradan aşağıya devam etti. Karadoğan Mahallemiz hemen hemen yok oldu. Oradaki yüzyıllık zeytin ağaçlarının yandığını gördük. Akşam burası korku filmi gibiydi. Çok büyük badireler atlattık. En azından şu anda soğutma aşamasına girilmiş olması bizi akşamki tabloya göre daha mutlu etti. Akşamki tablodan sonra bugün de aynı şiddetli bir şey bekliyorduk. Rüzgarın da biraz azalması yangının tarlalara sulak alanlara yönelmesi bizim biraz daha mücadelemizi kolaylaştırdı" dedi.