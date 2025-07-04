Türkiye’nin önde gelen özel sağlık kuruluşlarından Memorial Sağlık Grubu’nun 12’nci hastanesi olan Memorial Bodrum Hastanesi, hasta kabulü için geri sayıma başladı. Ortakent Mahallesi’nde kurulan ve 17 bin metrekarelik kapalı alana sahip hastanenin protokol açılışı, geniş katılımla gerçekleştirildi.

50 poliklinik, 7 ameliyathane ve 148 yatak kapasitesine sahip olan hastane; ileri tıbbi teknolojileri, güçlü uzman kadrosu ve sağlık turizmine yönelik altyapısıyla dikkat çekiyor. Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz, açılışta yaptığı konuşmada Bodrum’un turizmdeki yoğunluğuna dikkat çekerek, bölgenin sağlık ihtiyaçlarına kaliteli hizmetle yanıt vereceklerini vurguladı.

Açılış törenine Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz, Bodrum Memorial Hastanesi Direktörü Dursun Ali Şener, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, iş insanı Ahmet Nazif Zorlu ile çok sayıda davetli katıldı. Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesildi ve katılımcılar hastaneyi gezerek incelemelerde bulundu. Hastaneyi gezen Bodrum protokolü hastaneye tam not verdi. Hastanenin hasta kabulüne ise önümüzdeki günlerde başlanacağı bildirildi.

CEO’dan sağlık turizmi ve teknoloji vurgusu

Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz, grubun 25 yıllık sağlık tecrübesini Bodrum’a taşımanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Burası ortopedi, beyin cerrahisi, pediatri, kadın sağlığı gibi pek çok branşta hizmet verecek. Sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip Bodrum’da, yurt içi ve yurt dışından gelen hastalara en kaliteli sağlık hizmetini sunmayı hedefliyoruz. MR, tomografi ve biyopsi gibi alanlarda bölgede tek olan ileri teknoloji cihazlarımızla fark oluşturacağız" dedi.

Memorial’dan Göztepe’ye yeni yatırım

Uludüz, grubun büyüme hedeflerine de değinerek, çok yakında İstanbul Göztepe’de açılması planlanan yeni hastane ile hizmet ağının genişleyeceğini söyledi. Anadolu yakasında konumlanacak bu merkezin grubun en büyük hastanesi olacağı belirtilirken, sağlıkta mükemmeliyet vizyonunun sürdürüleceği kaydedildi.

Kaymakam ve Başkan’dan teşekkür mesajı

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, ilçeye yapılan bu önemli sağlık yatırımından duydukları memnuniyeti dile getirerek Memorial ailesine teşekkür etti. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise sağlık altyapısının güçlenmesinin, bölgeye gelen turistler için de güvence oluşturduğunu vurguladı.

Hasta odaklı hizmet ve yeni nesil cihazlar

Memorial Bodrum Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum, pediatri, mikrocerrahi, el cerrahisi, çocuk nörolojisi gibi branşlarda da kapsamlı hizmet sunacak. Gece 00.00’a kadar sürecek çocuk polikliniği hizmetiyle bölgedeki önemli bir ihtiyaca cevap vermesi bekleniyor.

Hastanede 3D Tomosentez Mamografi, Cyber Ho Magneto Holep, 512 kesitli Bilgisayarlı Tomografi (CT), Yeni Nesil 3 Tesla MR gibi ileri görüntüleme sistemleri hizmete sunuldu. Sanal kalp anjiyosu, tek seferde tüm omurgayı görüntüleyebilen cihazlar ve yüksek çözünürlüklü ultrasonografi sistemleri de hastanenin teknoloji gücünü ortaya koyuyor.

Memorial Bodrum Hastanesi; hasta memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, ileri teknoloji yatırımları ve uzman hekim kadrosuyla sadece Bodrum’a değil, bölge geneline hizmet sunmayı hedefliyor.