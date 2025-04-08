Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, "Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm hibe-kredi tutarları güncellenerek devam etmeli" dedi.

ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, halen mahkeme süreci ve imar sorunu gibi nedenlerden dolayı başvuru yapamamış vatandaşların olduğunu belirtti. Başkan Torunoğlu, "Son başvuru tarihi 30 Haziran 2025 olarak açıklanan şehrimizin ticari döngüsüne can suyu olan yerinde dönüşüm projesinin hibe kredi tutarı güncellenerek uzatılması şarttır. Başvuruların yüzde 60’a ulaştığı şehrimizde, mahkeme süreci, imar sorunu gibi nedenlerden dolayı başvuru yapamamış binlerce vatandaş bulunuyor. Adıyaman özelinde yerinde dönüşüm projeleri şehrimizin geçici de olsa ticaretine ciddi katkılarda bulunmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Adıyaman Belediyesi’nin uyumlu çalışmasıyla da hızla devam etmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları amacıyla hem sürenin uzatılmasını hem de hibe ve kredi tutarlarının günümüz inşaat maliyetleri düzeyinde güncellenmesini talep ediyoruz" diye konuştu.