Aydın’ın Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında sahaya inen Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, bölgede incelemelerde bulundu.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı mahallelerde su baskınları yaşandı. Sağanak yağış sonrası zarar gören bölgelerde Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Su baskını nedeniyle zarar gören sokak ve evlere anında müdahale edilirken, sahaya inen Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik de zarar gören bölgelere giderek incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Başkan Tetik, vatandaşların taleplerini de dinleyerek teyakkuzda olduklarını ve bu sorunları kökten çözeceklerini söyledi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tetik, paylaşımında "Nazilli Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz ile ortaklaşa ivedilikle çalışarak mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olduk. Tüm ekiplerimizle birlikte sahada yer aldık. Sel felaketinde mağdur olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Belediye olarak yanlarında olduğumuzu belirttik. En kısa sürede yaşanan bu sorunlara çözüm olmak için çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.