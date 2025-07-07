Aydın’da 8 yıldır düzenlenen açık hava mezatına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Salı ve Cumartesi akşamları düzenlenen mezat, Aydınlıların ikinci el ve çeşitli eşyalarla buluştuğu hareketli bir alışveriş ortamı sunuyor. Alihan Baba Türbesi’nin yakınında kurulan mezat saat 21.00’de başlıyor ve gece 00.00’a kadar sürüyor. Mezatta sergilenen ürünler arasında nostaljik objelerden günlük kullanım eşyalarına kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Hem uygun fiyatlı ürünler almak hem de keyifli vakit geçirmek amacıyla mezata katıldıklarını belirten vatandaşlardan Betül Kaplener, "İlk başta meraktan geldim. Şimdi hemen her hafta uğruyorum. Geçen gün eski bir müzikçalar aldım. Uygun fiyata güzel ürünler bulabiliyoruz" dedi. Doğucan Kalkan da, "Kullanılmış ya da geçmişten kalma eşyalar benim için ayrı bir anlam taşıyor" şeklinde konuştu.