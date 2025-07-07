Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde başlatılan yaz kursları, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir tatil sunmaya devam ediyor. Yüzlerce çocuğun katılım gösterdiği kurslarda bu kez voleybol sahası genç yeteneklerle doldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen voleybol kursları, uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Katılımcı çocuklar, voleybolun temel kurallarını öğrenirken aynı zamanda takım olmanın, birlikte hareket etmenin ve spor ahlakının da önemini kavrıyor.

Yaz tatiline sporla değer katılıyor

Kurslara katılan minik sporcular fiziksel aktivitelerle enerjilerini kişisel gelişimlerini arttırmaya yönlendirirken yaz tatilini de eğlenerek geçiriyor. Voleybol eğitimleri, hem sosyal becerilerin hem de özgüvenin gelişmesine katkı sunuyor.

Başkan Özlem Çerçioğlu, gençleri sporla buluşturmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Geleceğin sporcularını yetiştirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Yaz kurslarımızla çocuklarımızın hem bedensel hem zihinsel olarak gelişimini destekliyoruz. Çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çocuklarının yazı sporla geçirmesinden memnuniyet duyan veliler, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.