Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kent-Başkan Ödülleri kapsamında en başarılı belediye başkanlar arasına girdi.

Kayseri’de düzenlenen ödül töreninde bin 401 belediye arasından dereceye girmiş 82 Belediye Başkanına ödülleri törenle takdim edildi. Türkiye genelinde halkın oylarıyla belirlenen en başarılı belediye başkanları ve projelerin ödüllendirildiği organizasyonda, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de ödüle layık görüldü. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın elinden ödülünü alan Zekiye Tekin, "Bu ödül, Pazaryeri halkının teveccühünün ve birlikte başardığımız güzel işlerin bir yansımasıdır. Ben değil, biz başardık. Tüm hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Pazaryeri’nde belediyeciliği sadece bina yapmak ya da yol asfaltlamak olarak görmedik. Biz insanların hayatına dokunmak istedik. Tarımsal kalkınma adına 50 yıldır yapılamayan arazi yollarımı yaparak ulaşılmayan arazilerimizi tarıma, üretime dahil ettik, gençlerimize spor ve kültürel alanlar açtık, çiftçilerimizi destekledik, sosyal yardımları insan onuruna yakışır şekilde gerçekleştirdik. Her zaman halkımızla iç içe olduk, onların neye ihtiyacı varsa önce onu dinledik. Başarının sırrı bence birlikte yürümek" dedi.