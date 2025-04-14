Güney Amerika ülkesi Ekvador’da devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunun galibi oyların yüzde 56’56.13’ünü alan mevcut Devlet Başkanı Daniel Noboa oldu.

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da halk, devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandığa gitti. Seçimi mevcut Devlet Başkanı Daniel Noboa kazandı. Ekvador Ulusal Seçim Konseyi tarafından açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre 37 yaşındaki Noboa oyların yüzde 56.13’ünü alarak seçimlerin ikinci turunda zaferle ayrıldı. Vatandaş Devrimi Hareketi’nin solcu adayı Luisa Gonzalez ise oyların yüzde 43.87’sini aldı. Ülkeyi 2029’a kadar yönetecek olan Noboa, 24 Mayıs’ta yemin ederek göreve başlayacak.

"Bu zafer, kimin kazanan olduğu konusunda şüpheye yer bırakmıyor"

2023 Kasım ayından bu yana iktidarda bulunan Noboa, seçimde elde ettiği zaferi "tarihi" olarak nitelendirdi. Noboa, "10 puandan fazla ve en az 1 milyon oy farkla kazanılan bu zafer, kimin kazanan olduğu konusunda şüpheye yer bırakmıyor. Bu zafer, ekibin her bir üyesinin azmi, mücadelesi ve sıkı çalışması sayesinde elde edildi" dedi.

Rakibinden sonuçlara itiraz

Noboa’nın solcu rakibi Luisa Gonzlez ise sonucu kabul etmediğini söyledi ve hile yapıldığını iddia etti. Gonzlez yenilgisinin ardından seçim yetkililerini "demokrasiyi ayaklar altına almakla" suçladı ve oyların yeniden sayılmasını talep etti. Başkent Quİto’DA partisinin merkez binasında basına açıklamalarda bulunan Gonzalez, sonuçlara itiraz edeceklerini duyurdu.

Ocak ayında 780’den fazla kişi öldürüldü

Noboa’nın görev süresi boyunca cinayet vakalarında düşüş yaşandığı ancak şiddet olaylarının yüksek olduğu vurgulandı. Ocak ayında, 780’den fazla kişinin öldürüldüğü ve bunun Ekvador’un kayıtlara geçen en kanlı aylarından biri olduğu vurgulandı.