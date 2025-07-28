Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, katıldığı Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Toplantısı ile ilgili bir değerlendirme yaptı.

Toplantıda sağlıklı kentleşme, çevre dostu projeler, sürdürülebilir şehir planlaması ve üye belediyeler arasındaki ortak çalışmalar üzerine önemli kararlar alındı. Başkan Zekiye Tekin, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, farklı şehirlerden gelen belediye başkanlarıyla birlikte verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Tekin, "Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Toplantımızı verimli bir şekilde tamamladık. Farklı şehirlerden gelen değerli başkanlarımızla ortak akıl çerçevesinde kentlerimizin geleceği için önemli kararlar aldık. Bu kararların Sağlıklı Kentler Birliğimize ve tüm üye belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.