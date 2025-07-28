Beyin sağlığını korumanın yaşam kalitesini artırdığını belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Ramazan Akpınar "Beynimiz vücuttaki kaslara benzer; kullanıldıkça gelişir, kullanılmadığında zayıflar. Beyni formda tutmak için aktif olmak, egzersiz yapmak ve doğru alışkanlıklar geliştirmek gerekir" dedi.

Medical Park Karadeniz Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Ramazan Akpınar, beyin sağlığını korumaya yönelik bilgilendirmelerde bulundu. Uzm. Dr. Ramazan Akpınar, uzayan yaşam süreleriyle birlikte beyin sağlığının önem kazandığına dikkat çeken beyin hastalıklarına karşı bireysel farkındalık ve koruyucu önlemlerin büyük rol oynadığını vurguladı. Uzm. Dr. Akpınar, "Beyin sağlığınıza dikkat ederek hem kendi yaşam kalitenizi artırabilir hem de beyin hastalıklarıyla mücadele eden kişilere destek olabilirsiniz" diye konuştu.

"Uyku, beyin sağlığı için vazgeçilmezdir"

Uyku bozukluklarının Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklar için risk oluşturduğunu ifade eden Uzm. Dr. Akpınar, "Uyku sadece süresiyle değil, kalitesiyle de önemlidir. Kaliteli uyku, Alzheimer hastalarında biriken toksik proteinlerin beyinden temizlenmesine yardımcı olur. Yetişkinlerin her gece 7-8 saat düzenli uyuması beyin sağlığı açısından gereklidir" dedi.

"Baş yaralanmalarını hafife almayın"

Günlük yaşamda alınacak basit önlemlerin beyin travmalarını önleyebileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Akpınar, "Kask kullanımı, emniyet kemeri takılması gibi önlemler, baş yaralanmalarına karşı ilk savunma hattını oluşturur. Küçük gibi görünen kafa travmaları bile uzun vadede ciddi nörolojik sorunlara yol açabilir" diye konuştu.

"Egzersiz beyne giden kan akışını artırıyor"

Düzenli fiziksel aktivitenin beyin sağlığına olan katkısına değinen Uzm. Dr. Akpınar, "Haftada 150 dakika orta tempolu egzersiz yapmak, beyne giden kan akışını artırır ve hafızayı güçlendirir. Egzersiz, Alzheimer riskini azaltır ve yaşla birlikte gelişen beyin fonksiyonlarındaki gerilemeyi yavaşlatır" ifadelerini kullandı.

Beyni formda tutmanın yollarından birinin de zihinsel aktiviteler olduğunu belirten Uzm. Dr. Akpınar, "Beynimizi okumak, bulmaca çözmek, el sanatlarıyla uğraşmak gibi aktivitelerle sürekli meşgul etmeliyiz. Sosyal etkileşimler, hobiler ve yeni şeyler öğrenmek beyin sağlığı için çok değerlidir" dedi.

Ruh sağlığının da beyin sağlığıyla doğrudan ilişkili olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Akpınar, "Depresyon ve stres, hafıza sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden sosyal ilişkileri güçlendirmek, sanat ve müzik gibi terapötik aktivitelerle uğraşmak önemlidir. Kendimize iyi bakmadan önce beynimize iyi bakmalıyız" açıklamasında bulundu.