DENİZLİ (İHA) – Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan fiziki saldırıyı kınayarak, "Her kim demokrasi zeminini şiddetle bozmaya çalışıyorsa, halkın iradesine ve ortak yaşam kültürümüze kast ediyor demektir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreni çıkışında fiziki saldırıya uğradı. Yaşanan olayın ardından birçok siyasi isimden kınama mesajı gelirken, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık da yapılan saldırıya ilişkin kınama açıklaması yaptı. Başkan Tatık, açıklamasında; "Cenaze töreninin ardından, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Özgür Özel’e yönelik yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu alçak saldırı, sadece Genel Başkanımıza değil, demokrasiye, hoşgörüye ve siyaset kurumunun itibarına yapılmış bir saldırıdır. Şiddet hiçbir zaman haklı bir yol olmamıştır, olamaz da. Siyasi görüş ne olursa olsun, farklılıklarımızı ifade edebileceğimiz yegane zemin demokrasidir. Her kim ki bu zemini şiddetle bozmaya çalışıyorsa, halkın iradesine ve ortak yaşam kültürümüze kast ediyor demektir. Genel Başkanımız Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi ailemize geçmiş olsun diyorum. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ve varsa arkasındaki odaklar hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılmalıdır" diye konuştu.