DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, hukuksuz talebi yerine getirilmediği için belediye çalışanlarına hakaret eden kişiye, "Ne bir kişiye ayrıcalık tanırız, ne de hukuka aykırı bir talebe boyun eğeriz" diye cevap verdi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tetik, geçtiğimiz günlerde hukuksuz talepleri yerine getirilmediği için kendisi ve belediye çalışanlarına yönelik sarf edilen çirkin sözlere tepki gösterdi.

Yapılan saygısızlığın sadece kendisi ve belediye çalışanları değil Tavas halkına yapıldığını savunan Başkan Tatık, "Belediye başkanlığı makamı; kişisel heveslerin, keyfi taleplerin ve günübirlik menfaatlerin değil, halk iradesinin tecelli ettiği kutsal bir sorumluluk alanıdır. Bu makamı işgal eden bizler, görevimizi; hukukun üstünlüğüne, kamu vicdanına ve şeffaf yönetişim ilkelerine bağlı kalarak yürütmek zorundayız. Ne bir kişiye ayrıcalık tanırız, ne de hukuka aykırı bir talebe boyun eğeriz. Bu çerçevede, son günlerde adı anılan bir şahsın, hukuksuz bir isteği karşılık bulmadığı için kamu huzurunu bozacak şekilde alkolün gölgesinde, açık bir saygısızlıkla şahsıma ve mesai arkadaşlarıma yönelik sarf ettiği ifadeler, sadece bize değil, bu makama oy vererek onurlandıran halkımıza da yapılmış bir hakarettir.

Unutulmamalıdır ki, makamlara dil uzatmak kolay; o makamın ağırlığını taşımak ise vakur bir yürek ister. Bizim omuzlarımızda sadece ceket yok, milletin emaneti var. Ve biz o emaneti, üç beş densizin hoyrat üslubuna ezdirmeyiz. Biz, milletimizin bize verdiği yetkiyi, sadece kamu yararı için kullanmaya devam edeceğiz. Kimsenin şahsi talimatına göre değil; hukuka, vicdana ve adalete göre hareket etmeye yemin ettik. Bu çizgiyi aşanlara cevabımız ise her zaman aynı olacaktır: Haddinizi bilin" diye konuştu.