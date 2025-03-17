Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü mesajında, "Çanakkale, vatan toprağını korumak için canlarını feda eden kahramanların, ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünü tarihe mühürlediği yerdir" dedi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 18 Mart Çanakkale zaferinin 110’uncu yıl dönümü ve Şehitleri Anma Gününe özel kutlama mesajı yayımladı. Başkan Tatık mesajında, "Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği en büyük mücadelelerden biri olan Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünü gururla anıyoruz. 18 Mart 1915, milletimizin azim ve kararlılıkla yazdığı, dünya tarihine altın harflerle kazınan bir destandır. Çanakkale, vatan toprağını korumak için canlarını feda eden kahramanların ’Çanakkale Geçilmez’ sözünü tarihe mühürlediği yerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla kazandığı bu zafer, bizlere sadece geçmişimizin değil, geleceğimizin de teminatıdır. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Onların bize emanet ettiği bu kutsal vatanı, aynı inanç ve kararlılıkla korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.