Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, şehir merkezindeki yol çalışmalarında yaşanan gecikmenin nedenine ilişkin açıklamada bulundu. Taşkın, gecikmenin sorumlusunun doğalgaz ve elektrik altyapısından sorumlu kurumlar olduğunu belirtti.

Belediye olarak tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Başkan Taşkın, "Patnos Belediyesi olarak şehir merkezindeki yolları yenilemek için haftalar öncesinden tüm hazırlıklarımızı yaptık. Ancak doğalgaz ve elektrik altyapı kurumları görevlerini zamanında yerine getirmediği için asfaltlama çalışmalarına başlayamıyoruz" dedi.

Vatandaşların mağdur olmaması için yoğun çaba gösterdiklerini dile getiren Taşkın, "Biz vatandaşın ayağı çamura değmesin diye çalışıyoruz ancak bazı kurumların ihmali nedeniyle süreç gecikiyor. Bu ihmalkarlığın bedelini ne biz ne de halkımız ödeyebilir" ifadelerini kullandı.

Yolların şu an yapılması durumunda kısa süre sonra yeniden kazılacağını vurgulayan Taşkın, "Akıl ve mantık gereği, aynı yolun yeniden kazılması hem israf hem de eziyet anlamına gelir" dedi.

Taşkın, ilgili kurumlara çağrıda bulunarak, "Herkes görevini yapmalı. Patnos halkının sabrını zorlamaya kimsenin hakkı yok" değerlendirmesinde bulundu.

Patnos Belediyesi, doğalgaz ve elektrik kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından şehir merkezinde asfaltlama işlemine başlayacaklarını bildirdi.