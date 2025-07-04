Patnos Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın, şehir merkezindeki yol çalışmalarında yaşanan gecikmenin sebebini kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Taşkın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Patnos Belediyesi olarak şehir merkezindeki yolları yenilemek için tüm hazırlıklarımızı haftalar önce tamamladık. Ancak doğalgaz ve elektrik altyapısından sorumlu kurumlar görevlerini zamanında yerine getirmediği için asfaltlama çalışmalarına başlayamıyoruz. Biz vatandaşın ayağı çamura değmesin diye çalışıyoruz ama bazı kurumların ihmali yüzünden bu işler gecikiyor.

Bu ihmalkarlığın faturasını ne biz ne de halkımız ödeyemez"

Başkan Taşkın, "Bu yolları şimdi yapsak, 2 ay sonra kazılmak zorunda kalacak. Akıl var, mantık var! Tekrar kazılan yol israf demektir, eziyet demektir!" diyerek, ilgili kurumlara çağrıda bulundu: "Herkes görevini yapsın! Patnos halkının sabrını zorlamaya kimsenin hakkı yok"

Patnos Belediyesi, doğalgaz ve elektrik kazı çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz şehir merkezinde asfaltlama işlemlerine başlayacağını duyurdu.