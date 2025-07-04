İstanbul Fatih’te bir şahıs markette gezdiği esnada reyonda bulunan çikolataları çaldı. Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 17.20 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre markete giren bir şahıs çikolataları çaldı. Şahsın raflarda bulunan çikolatayı çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde market içerisinde dolaşan şahsın raftaki çikolataları alarak pantolonun içerisinde sakladığı ve daha sonra hızlıca marketten ayrıldığı görülüyor.