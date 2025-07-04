Eskişehir’in Seyitgazi İlçesi’nde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.

Seyitgazi İlçesi’nde Bardakçı ile Şükranlı Mahallesi arasında bulunan kırsal bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için çok sayıda ekip bölgeye intikal etti. Alevlerin söndürülmesi için seferber olan ekiplerin yoğun gayreti sonucunda yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Yangının çıktığı alanda soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yetkililerden yangınla ilgili açıklama

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’nün konuyla ilgili açıklamasında, "İlimiz Eskişehir Seyitgazi ilçesi Şükranlı Mahallesi’nde orman yangını çıktığı bilgisi alınması üzerine Eskişehir AFAD’dan 13 personel ve 4 araç; ETİ BOR’dan 6 personel, 2 arazöz, 1 greyder, 1 bekoloder; Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden 20 personel, 5 arazöz, 1 greyder, 1 loder; Orman Bölge Müdürlüğü’nden 60 personel, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su tankeri, 2 greyder, 1 dozer, 1 ilk müdahale aracı; DSİ 3. Bölge Müdürlüğü’nden 4 personel, 1 dozer, 1 vinç; Bolu Orman Müdürlüğü’nden 1 helikopter, 2 personel; Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya’dan 12 personel, 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankeri; Odunpazarı Belediyesi’nden 1 arazöz, 9 personel; Tepebaşı Belediyesi’nden 1 loder, 2 personel; Kızılay’dan 1 araç, 4 personel ve jandarmadan 52 personel ivedilikle bölgeye sevk edildi. Toplam 184 personel ve 3 helikopter ile gelişmeler takip edilmektedir" ifadeleri yer aldı.