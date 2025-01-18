İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Karabük Şube Başkanı İbrahim Şentürk ve yönetimi, basın mensupları ile kahvaltı programında bir araya gelerek 2024 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Programda konuşan (İHH) Karabük Şube Başkanı İbrahim Şentürk, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın savaş, işgal ve doğal afetler sebebiyle sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş ihtiyaç sahiplerine ulaştığını, ayni ve nakdi yardımların yanı sıra kalıcı projelerle de ihtiyaç sahiplerini desteklediğini belirtti.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye genelinde de çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Şentürk, “ Faaliyette bulunduğu coğrafyalarda kalıcı projeler hayata geçirmeyi önceleyen, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ‘Kaynaklarını En İyi Kullanan Vakıf’ olarak tanımlanan ve TBMM Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülen vakfımız, 123 ülkede acil yardım, sağlık, eğitim, gıda, barınma vb. sosyal yardım alanlarında projeler gerçekleştiriyor” dedi.

Karabük’teki çalışmalardan da bahseden Şentürk, “Elimizdeki reel verilerle ilimizde yaşayan 5 bin 313 ihtiyaç sahibi kişiye 1 milyon 302 bin 758 TL yardım ulaştırdık. Yine ilimiz ve ilçelerimizde yaşayan 190 yetimimize aylık 800 liradan totalde 1 milyon 824 bin TL burs verdik. Yine 1 sene boyunca 489 adet etkinlik gerçekleştirdik ve bu etkinliklere 18 bin 995 kişi katılım sağladı. 100’e yakın bağışçı ve kurum ziyareti ile 800’e yakında ihtiyaç sahibi aile ve yetim aileye ulaştık. Uluslararası yardım çalışmalarımıza bağışçılarımızın teveccühü ile yoğun katılım sağlandı, Filistin Acil Yardım projemizle 2 milyon 215 bin 900 TL’sini Gazze’ye gönderdik, su kuyusu, katarakt ameliyatları, camii, yetimhane gibi çalışmalarımız devam etmektedir” diye konuştu.

Şentürk, “Yeni dönemde yaptıklarımızın üzerine daha fazla hedefler koyarak devam edeceğiz. İftar sofraları, yetim şenlikleri, uluslararası projeler, il içi yardım çalışmaları, yürüyüşler, sosyal farkındalık çalışmalarımız vs. ile inşallah beklendiğimiz gönüllere ekibimizle ve aramıza katılmak isteyen yeni gönüllülerimizle zekatlarını, bağış ve sadakalarını bize emanet eden bağışçılarımızın bağışları ile hemen ulaşacağız” ifadelerini kullandı.