Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Dağ Mahallesi ve Hacı Cuma bölgelerinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili görüşmeler yaptı.

Başkan Sekmen, görüşmelerle alakalı yaptığı değerlendirmede, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanımız Hakkı Alp ile birlikte Dağ Mahallesi ve Hacı Cuma bölgelerimizde devam eden dönüşüm çalışmaları hakkında kapsamlı istişarelerde bulunduk. Bu iki önemli mahallemizde; sağlam zemin üzerine inşa edilmiş, sosyal donatılarıyla zenginleştirilmiş, çevreci ve estetik yaşam alanları inşa ediyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıran her projede olduğu gibi, bu dönüşüm hamlesinde de kararlılıkla ilerliyoruz. Erzurum’umuzun geleceğini planlıyor, sağlam temeller üzerine yeni bir şehir kuruyoruz" şeklinde konuştu.