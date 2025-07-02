Siirt merkeze bağlı köylerde içme suyu ve atıksu altyapısını güçlendirmek için 2024 yılında 31 proje hayata geçirilirken, 2025 yılı için de 19 yeni içme suyu ve atıksu projesi planlandı.

Siirt Valiliği İl Özel İdaresi koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 2024 yılında merkeze bağla köylerde içme suyu ve atıksu alanında toplam 9 milyon 894 bin TL yatırım gerçekleştirildi. 31 projenin 19’u içme suyu, 12’si ise atıksu projelerinden oluştu. İçme suyu projeleri kapsamında Beşyol, Tuzkuyusu, Sarıtepe, Bostancık, Kışlacık, Meydandere, Yerlibahçe, Akdoğmuş, Çağbaşı, Bayraktepe, Koçlu, Kalender, Meşelidere, Yokuşbağlar, Ormanardı ve Kavaközü köylerinde şebeke ve depo onarımları, kaptaj, sondaj ve yeni tesis çalışmaları gerçekleştirildi. Atıksu projeleri çerçevesinde ise Köprübaşı, Pınarova, Aktaş, Akyamaç, Meydandere, Ormanardı, Kemerli ve Koçlu köylerinde kanalizasyon onarımları ve foseptik sistem kurulumları tamamlandı.

2025 yılı için ise Siirt merkeze bağlı 23 köyde uygulanmak üzere 19 yeni içme suyu ve atıksu projesi planlandı. Çalışmalar için 13 milyon 830 bin TL ödenek ayrıldı. Yeni içme suyu projeleri Kalender, Kışlacık, Meşelidere ve Meydandere köyleri ile Sağırsu, Akdoğmuş, Çağbaşı, Bayraktepe ve Bayramlı köylerini kapsayacak. Atıksu projeleri ise Pınarova, Pınarca, İnkapı, Kavaközü, Doluharman TOKİ, Kemerli, Koçlu, Akyamaç, Aktaş, Yerlibahçe, Tuzkuyusu ve Sarıtepe köylerinde kanalizasyon onarımları ve yeni sistemlerin kurulmasını içerecek.

2024 ve 2025 yıllarında yürütülen ve planlanan projelerin toplam yatırım bedeli 23 milyon 724 bin TL olarak hesaplandı.