Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, atletizmde aldığı başarılarla ülkemize madalyalar getiren Ömer Faruk Bozdağ’ı tebrik etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 800 metrede Büyükler Balkan Şampiyonu sporcuyu kabulü ile ilgili paylaşımında, "Aynı zamanda Türkiye rekorunun sahibi kıymetli sporcumuz Ömer Faruk Bozdağ evladımız belediyemizde ziyaretimize geldi. Erzurum’umuzun sporla yükselen yıldızlarından biri olan Ömer Faruk evladımıza başarılarının devamını diliyor, yeni şampiyonluklarla şehrimizi ve ülkemizi gururlandırmaya devam etmesini temenni ediyorum. Spor şehri Erzurum, nice şampiyonlar yetiştirmeye devam edecek inşallah" dedi.