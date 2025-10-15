Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Tarım İl Müdürlüğü kontrol ekipleri ile birlikte kent merkezinde denetim yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Zabıta Daire Başkanlığı’mızın koordinesinde Ticaret ve Tarım İl Müdürlüklerinde görevli ekiplerimizle birlikte şehrimiz genelinde marketlere yönelik denetimler gerçekleştirdik. Ekiplerimiz; ürünlerin son kullanma tarihinden saklama koşullarına, hijyen standartlarından fiyat etiketlerine kadar her detayı titizlikle inceledi. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi, sofralarına güvenle ulaşan ürünleri tüketebilmesi için gece gündüz sahadayız. Erzurum’un her noktasında düzen, temizlik ve güveni esas alan belediyecilik anlayışımızla hemşehrilerimizin huzuru için 7/24 çalışmaya devam edeceği" diye konuştu.