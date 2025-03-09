Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ve eşi Hüveyla Şehirli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın çalışma arkadaşlarını ziyaret ederek, bu özel günü kutladılar.

Kadınların emekleri dünya için değerli

Başkan Şehirli, kadınların hayatın her alanında gösterdikleri emeklerle dünyayı daha güzel bir yer haline getirdiğini vurguladı. Altıeylül Belediyesi olarak kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla Mikrofinans Şubesi aracılığıyla kredi desteği sağlandığını belirten Başkan Şehirli, bu desteğin kadınların iş kurma ve ekonomiye katılım sağlama konusunda önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

türk kadını yükselmeye layıktır

Başkan Şehirli, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" sözlerinden ilham alarak, kadınların her zaman onurlu bir şekilde yükselmeleri gerektiğini söyledi. Başkan Şehirli, "Bugün eşim Hüveyla Hanım ile birlikte, kadın çalışma arkadaşlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutladık" şeklinde konuştu.