Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar ilçesinde katıldığı ’Mısır Flake, Küçükbaş Hayvan ve Yem Dağıtım Töreni’nde, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısına ilişkin, "Terörü lanetliyorum. Ülkemizde kavga, insanları bölen siyaset istemiyoruz. Birlik, kardeşlik ve refah istiyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde sürdürdüğü üreticiyi kalkındırma projelerine devam ediyor. Bu kapsamda Gülnar’da, Başkan Seçer’in katımıyla Mısır Flake, Küçükbaş Hayvan ve Yem Dağıtım Töreni düzenlendi. ’Destek Büyükşehir’den Üretim Çiftçiden’ sloganıyla gerçekleşen dağıtım töreninde; Mut ve Gülnar’dan 5’er üreticiye toplam 250 damızlık kıl keçisi, 40 ton yem ve 1 yıllık veterinerlik hizmeti desteği sağlandı. Törende ayrıca Gülnar’dan 116 büyükbaş hayvan yetiştiricisine de yüzde 50 hibeli 68 bin 200 kilogram mısır-flake yem dağıtımı gerçekleştirildi.

"Çalışanı, üreteni seviyoruz"

Vatandaşları selamlayarak konuşmasına başlayan Başkan Seçer, Gülnar’ın toprağının bereketli olmasının yanı sıra insanlarının emektarlığının daha fazla öne çıktığını söyledi. Seçer, "Cefalı, vefalı, vatanını, milletini seven, zeki, dünyanın her yerinde Gülnar’ı ve Türkiye’yi temsil eden, her biri en güzel okullarda okumuş, en zeki insanlar, en çalışkan insanlar, en vatansever insanlar, işte ayak bastığımız bu topraklardan, Gülnar‘dan çıkıyor. Gülnarlıları seviyoruz. Çalışanı, üreteni seviyoruz" diye konuştu.

"Terörü lanetliyorum"

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ’ta yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına değinen Seçer, "Terörü lanetliyorum. Ülkemizde kavga, insanları bölen siyaset istemiyoruz. Birlik, kardeşlik, refah ve zenginlik istiyoruz. Halkın istediği bu. Bu ülke bizim, yaşayacak başka bir ülkemiz yok. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, onun yanında mücadele eden dedelerimizin, ninelerimizin emekleri ile bu ülke var oldu, var olmaya devam edecek. Hep bir arada olacağız ve ayrımcılığa asla müsaade etmeyeceğiz. Biz bu görevde olduğumuz sürece Mersin’de kardeşlik, dostluk, barış, bereket, bolluk hakim olacak. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın" dedi.

"Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz"

Çiftçiler ürettikçe onların yanlarında olacaklarını belirten Seçer, kurumların sunduğu hizmet ve desteklerin vatandaşlardan toplanan vergilerle sağlandığına dikkat çekerek "Çünkü çalışan bir milletimiz var, sizlerin vergilerinden geliyor o paralar. Verdiğimiz damızlık kıl keçilerin parasını siz verdiniz. Belediye; doğru yere gitsin diye sizin paranıza aracılık ediyor. Bu ülkenin her karış toprağında bu ülkede çalışan, vergi veren her vatandaşın hakkı var. Çünkü alın teri var. Biz bunu adaletli dağıtacağız, kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz" diye konuştu.

"Artık Mersin’de hayvancılık daha kaliteli ırklarla yapılıyor"

Büyükşehir Belediyesinin ‘Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim’ projesinden bu yıl dahil olmak üzere şimdiye kadar 300 üreticinin faydalandığını vurgulayan Seçer, "Bu üreticilerimizin yarısı da kadın. Mersin’e 20-25 bin hayvan popülasyonu kazandırıldı. Artık Mersin’de hayvancılık daha kaliteli ırklarla yapılıyor. Bu projenin böyle de bir değeri var" dedi. Koyun-keçi yetiştiricilerinin su tankeri ihtiyacı yaşadıklarını belirtmesi üzerine hemen hareket geçtiklerini belirten Seçer, bu yıl içerisinde 130 adet 3 tonluk su tankerinin üreticilere dağıtılacağını kaydetti.

"Yaz ayı girmeden Ilısu suyunu Gülnar’a akıtacağız"

Ilısu İçme Suyu İsale Hattı Projesi’nin 1. etabının tamamlandığını, 2. etabının da 2025 yaz sezonu başlamadan tamamlanacağını ifade eden Seçer, "2017de başlayan ve İller Bankası’nın yürüttüğü bir proje. İhalesini onlar yapıyor, her şey onların elinde. Belediyeye krediyi veriyor, borçlandırıyor, belediye onu sonra ödüyor. Şu ana kadar biz 1. etabını bitirdik, 18 kilometrelik 2. etap kaldı. İller Bankası bize kredi veriyor ama biz hibe bulduk. Fakat Mersin ‘afet bölgesi’ veya ‘genel hayata etkili afet bölgesi’ ilan edilmediği için kullanamıyoruz. Çünkü Avrupa, ’ben bu parayı bedava vereceğim ama Mersin’i afet bölgesi ilan etsinler’ diyor. Gülnar Ilısu Projesi için 4 milyon Euro, yani yaklaşık olarak 150 milyon lira hibe verdiler ancak şu anda kullanamıyoruz" diye konuştu. Projeyi tamamlamak için tüm seçenekleri değerlendireceklerini dile getiren Seçer, "İhale süreci, bürokratik prosedürler gibi süreçlerin ardından 8 ay sonra biz Gülnar’da suyu akıtacağız. Sözümüz söz; yaz ayı girmeden Ilısu suyunu Gülnar’a akıtacağız" dedi.

"Üretici başına sağladığımız destek 475 bin lira"

Tarımsal desteklerin artarak devam edeceğini ifade eden Seçer, tarımın, Mersin bölgesi için önemli olduğuna vurgulayarak, "Bu yıl için yaklaşık olarak üretici başına sağladığımız destek 475 bin lira. Yani bir üretici 24 dişi 1 erkek damızlık kıl keçisi alsa, 1 yıllık yemi ve veteriner hizmetini üst üste eklediği zaman 475 bin lira sermaye bulması lazım. Çok başarılı sonuç aldığımız, gerçekten Türkiye’ye örnek olacak bu proje biz görevde olduğumuz sürece her yıl artarak devam edecek" diye konuştu.

"Tarımsal destekleri yüzde 85 artışla 215 milyon TL’ye yükselttik"

Üreticilere sulama borusu desteği yapmaya devam ettiklerini belirten Seçer, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylanan kararla da sulama kooperatiflerinin kuracakları Güneş Enerji Santralleri’ne yüzde 50 hibe katkısı sunacaklarını ifade etti. Seçer, 2024 yılında 119 milyon TL olan tarımsal desteklerin 2025 yılında yüzde 85 artışla 215 milyon TL’ye yükselttiklerini kaydetti.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge’nin de konuşma yaptığı törende, projeden faydalanan yetiştiricilere Başkan Seçer tarafından temsili mısır flake, küçükbaş hayvan ve yem dağıtımı gerçekleştirildi.