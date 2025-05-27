Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus’un ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunmak amacıyla düzenlenen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısına katılarak, "Tarsus bir başına bütün sektörlerde büyüyebilecek bir kent" dedi.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ruhi Koçak’ın başkanlığında Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen, STK, kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı. Tarsus’un, Mersin’in en stratejik, en fazla nüfusa sahip ve bölgenin en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi olduğuna dikkat çekerek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, "Ben, Tarsus’u önünde çok fırsatlar varken uzun yıllardır bu fırsatları ıskalayan bir kent olarak nitelendiriyorum. Tarsus, sanayisi, tarımı ve çok eski bir yerleşim yeri olması nedeniyle kültür ve tarih turizmine uygun bir yer olması ile birkaç sektörün beraber büyüyebileceği bir ilçemiz. Tarsus bir başına bütün sektörlerde büyüyebilecek bir kent" ifadelerini kullandı.

"Alınan kararların takibi son derece önemli"

Son günlerde gerek Organize Sanayi Bölgeleri, gerek turizm yatırımları ve tarımda katma değeri ve pazar değeri yüksek ürünlerin daha çok üretilmesinin, Tarsus’un değerini bir kat daha yükselttiğini dile getiren Seçer, "Bu toplantıların içeriğinde konuşulanlar kadar, alınan kararların takibi de son derece önemli" diye konuştu. Kendisinin büyükşehir belediye başkanı unvanının yanı sıra hem TTSO üyesi hem de bölgeyi iyi tanıyan bir kişi olarak gerekli katkıları yapacağını söyleyen Seçer, Tarsus’un daha iyi noktalara gelmesi için tüm kurum ve kuruluşların çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

"Bu kurul, bu kentin ortak bir aklı"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus gibi kadim bir kente önemli işler yapmak istediklerini kaydetti. İstişare Kurulunun ortak aklın buluştuğu bir nokta olduğunu belirten Boltaç, "Her yaptığımız toplantının, her yaptığımız işin bu kente dair sürdürülebilir ama bir o kadar da bu kent için faydalı işler olması gerekir. Ben Yüksek İstişare Kurulunun da bu anlamda çok büyük katkı sunacağının, bu kente çok büyük değer katacağının farkındayım. Burası bu kentin ortak bir aklı" dedi. Tarsus Belediyesi olarak Tarsus için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekleyen Boltaç, Başkan Seçer’in kapsayıcı tavrının da kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu kenti aldığımız noktadan çok daha iyi bir noktaya getirmek için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini aktarmasının ardından sona erdi.