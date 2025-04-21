Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Uluslararası Mersin Çocuk Festivali’ renkli görüntülere sahne olurken, Başkan Vahap Seçer, festival kapsamında ziyarete gelen çocuklara, "Ülkelerinize ve şehirlerinize döndüğünüzde Mersin’in barış ve dostluk kenti olduğunu anlatın" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘2. Uluslararası Mersin Çocuk Festivali’ sürüyor. Festival kapsamında Almanya’nın Berlin kentinden gelen ‘Neuenhagen Bei Çocuk ve Gençlik Dans Topluluğu’, Başkan Vahap Seçer’i belediye hizmet binası önünde gerçekleştirdiği dans gösterisiyle karşıladı. Gösteriyi ilgiyle izleyen Başkan Seçer, çocukların neşesine ortak oldu. Dans gösterisinin ardından, Türkiye’nin farklı illerinden ve farklı ülkelerden Mersin’e gelen öğrenciler Başkan Seçer’i ziyaret etti. Ziyarette, Adıyaman, Edirne, Adana ve Ankara’nın yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Arnavutluk, Gürcistan, İran, Kosova ve Polonya’dan öğrenciler ve ekip liderleri yer aldı. ‘Hello Mersin’ kursiyerleri de ziyarette yurt dışından gelen öğrencilere rehberlik etti.

"Festival şehre büyük değer katıyor"

Ziyarette, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın önemini anlatan Başkan Seçer, "23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayramdır. Ulusal egemenlik, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulma aşamasından önce Türkiye’de bir rejim değişikliği, parlamenter sistemin kabulü ve meclisin kurulmasını ifade eder. Diğer bir anlamıyla, egemenliğin halka devredilmesini ifade eder" diye konuştu. Düzenledikleri festivalin şehre büyük değer kattığını vurgulayan Seçer, çocuklara Mersin’de kaldıkları süre zarfında kenti yakından tanıma fırsatı bulacaklarını ifade ederek, "Birkaç gün burada gezileriniz olacak. Uygulamalarımızı sizlere gösterecekler ve anlatacaklar. Ülkelerinize ve şehirlerinize döndüğünüzde herkese selamlarımızı iletin, Mersin’i anlatın. Mersin’in barış ve dostluk kenti olduğunu anlatın" dedi.

"Burada olmak bizim için bir şeref ve onurdur"

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Dansları Topluluğu Koordinatörü Şah İsmail Çalışkan da deprem bölgesinde yaşanan travmalardan sıyrılıp Mersin’de misafir edilmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Deprem bölgesinde travmalardan sıyrılıp böyle bir etkinlikte burada olmak bizim için bir şeref ve onurdur" şeklinde konuştu. Grupların koordinatörleri Mersin’de olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederken, yabancı öğrenciler de Mersin’i ve festivali çok sevdiklerini kaydettiler. Festivale İran’dan katılan öğrencilerden Salih Şefizade’nin okuduğu ‘Ne Mutlu Türk’üm Diyene’ manisi ise duygulu anlar yaşattı.

Ziyaret sonunda çocuklar Başkan Seçer’e yöresel hediyeler takdim ederken, Seçer de çocuklara hediye verdi.