Yeni Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı Servet Özdemir ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaret ettiği Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer "Bizim amacımız ligde kalmak değil, şampiyonluk olmalı" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta kümede kalma mücadelesi veren Yeni Mersin İdmanyurdu’nun kulüp başkanı Servet Özdemir ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayan Başkan Seçer, yeni yönetime hayırlı olsun dileğinde bulundu. Yeni Mersin İdmanyurdu’nun sorunlu bir dönemden çıkmak üzere olduğunu ifade eden Seçer, takımın, son haftalarda gösterdiği performansla düşme hattından uzaklaştığını ve gelecek yıl tekrar 2. Lig’de mücadele edeceğine inandığını kaydetti. Takımın geçmişte yaşadığı olumsuzluklara da değinen Seçer, "Takım bazı olumsuzluklarla ve Mersin’e hiç yakışmayacak tablolarla karşı karşıya kaldı. Yaşanan sorunlardan dolayı transfer yasağı da söz konusu oldu. Artık ’her şey bitti, umut tükendi’ derken, eski ve yeni yöneticilerle beraber ’ne yapabiliriz?’ diyerek temas kurduk. Bunun sonucunda da takıma can suyu verildi ve bazı sorunlar çözüldü" diye konuştu.

"Amacımız şampiyonluk olmalı"

Yeni döneme dair planlamalar yapmak gerektiğinin altını çizen Seçer, "Ben, bu sezonun bittiğini kabul ediyorum. Sezonu problemsiz bir şekilde ve ligde kalarak devam ettireceğiz. Ama bizim amacımız ligde kalmak değil, şampiyonluk olmalı. Bize yakışan bu. Ama böyle bir olağanüstü süreçte bu bile bizim açımızdan başarılı bir durum. Moral motivasyonun olduğu yerde farklı şeyler oluyor. Son 8 haftadır insanlar moral açısından iyi duruma gelince hem takım hem de seyirci adına güzel sonuçlar ortaya çıkabiliyor"şeklinde konuştu.

Mersin İdmanyurdu’nu şehir takımı yapmak gerektiğine değinen Seçer, "MİY’i birilerine, bir kuruma ait ya da belirli bir zümrenin kontrolünde olan bir takım değil de şehrin takımı yapmalıyız ki Mersinliler takıma sahip çıksın. Hiçbir sosyal ve siyasal görüş farkı aranmaksızın, tercihlerimizi bu yönde yapmamız lazım. Kapsayıcı ve kucaklayıcı bir çalışma yapmamız lazım. Burada benim görevim bu temel ilkeler çerçevesinde Mersin İdmanyurdu’na katkı vermek"ifadelerini kullandı.

Kentte yaşayan herkesin takıma sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Seçer, Mersin’de faaliyet gösteren pek çok kurum, firma ve iş insanının şehrin takımına destek vermesinin oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

Yeni Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı Servet Özdemir de takımın uzun süredir yaşadığı kaotik sürecin artık geride kaldığını ifade etti. Başkan Seçer’in bu süreçte takıma verdiği maddi ve manevi desteğin oldukça kıymetli olduğunu aktaran Özdemir, "Şu anda takımı iyi bir noktaya taşıdık. Ligler tescil edilse biz ligde kalıyoruz. Önümüzde 4 haftalık sürecimiz kaldı. Bu süreç içerisinde olumlu sonuçlar aldığımız zaman takımı ligde tutacağız" diye konuştu.

Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaret sonunda Başkan Seçer’e 33 numaralı üzerinde ’Vahap Seçer’ yazan takımın forması ile formanın yer aldığı tablo hediye etti.