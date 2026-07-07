Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, yaptığı paylaşımda AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'a kendilerine verdiği destekler için teşekkür etti.

Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'Sayın Bakanım, Kumsmall AVM'nin hayata geçirilmesinden bugün 24 mağazamızın toplu açılışına uzanan bu başarı yolculuğunda, vizyonunuz, desteğiniz ve ortaya koyduğunuz emek her zaman en önemli yapı taşlarından biri olmuştur. Bu büyük yatırımın büyümesine, gelişmesine ve şehrimize değer katan bir merkez hâline gelmesine sağladığınız katkıları daima minnetle hatırlıyoruz. Toplu açılış törenimizde bizleri yalnız bırakmayarak heyecanımıza ortak olmanız, nazik paylaşımınızla da bu gururu binlerce insanla buluşturmanız bizler için büyük bir mutluluk ve onurdur. Kayseri'nin üretim, ticaret ve istihdam gücüne katkı sunma hedefiyle çıktığımız bu yolda, verdiğiniz destek bizlere her zaman güç ve motivasyon vermektedir.

Zatıâlinize, bugüne kadar Kumsmall AVM'ye ve şehrimize sunduğunuz kıymetli katkılar için gönülden teşekkür ediyor; sağlık, başarı ve hayırlı hizmetlerle dolu nice güzel yıllar diliyoruz' ifadelerini kullandı.