Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtilerek, "İstişare kültürüyle çalışıyor, ilçemizi geleceğe taşıyoruz" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ’Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programıyla vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Program kapsamında Kuzey Yıldızı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, vatandaşların taleplerini ve önerilerini tek tek dinledi.

Canik’te vatandaşların taleplerini karşılayan projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Hemşehrilerimizle istişare kültürü içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz, gerçekleştirdiğimiz istişareler neticesinde kendilerinin taleplerini karşılayan, ilçemize değer katan projeleri hayata geçiriyoruz. Çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla ilçemize kazandırdığımız projelerimizin temelinde, ortak akıl ve istişare kültürü yer alıyor. Hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde her alanda daha güçlü bir Canik için çalışmaya devam ediyoruz. İstişare kültürüyle çalışıyor, ilçemizi geleceğe taşıyoruz" şeklinde konuştu.

Programa katılan vatandaşlar ise programdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Programa AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran ve AK Parti Canik İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Donbay da katıldı.