DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, çiftçiye tarımsal sulama kaynağı oluşturmak için yaptıkları iki sondaj çalışmasında daha mutlu sona ulaştıklarını müjdeledi.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, göreve geldiği ilk günden bu yana çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyor. Başkan Pütün, ilçeye bağlı Geriçam Mahallesi’nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini yerinde dinleyen Başkan Pütün, çiftçiye tarımsal sulama kaynağı oluşturmak için yaptıkları iki sondaj çalışmasında daha mutlu sona ulaştıklarını müjdeledi.

Beyağaçlı üreticiye ellerinden gelen tüm desteği vermeye devam ettiklerini belirten Başkan Pütün, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tarımsal sulama konusunda Beyağaç’ımıza büyük katkı sağlayacak 2. sondaj çalışmamızda mutlu sona ulaştık. Birlikte daha güçlü, birlikte daha güzel bir Beyağaç için çalışmaya devam ediyoruz. Toprağı alın teriyle bereketlendiren tüm çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.